Актриса Оксана Сташенко рассказала о влиятельном покровителе Чулпан Хаматовой в РФ

Чулпан Хаматова давно не проживает на территории РФ. Из-за внезапного отъезда актрисы многие звезды шоу-бизнеса набросились на нее с критикой. Они задаются вопросом, как знаменитость смогла оставить страну, в которой она когда-то построила успешную карьеру. В новом интервью для издания mk.ru артистка Оксана Сташенко прокомментировала сложившуюся ситуацию.

По словам женщины, отъезд Хаматовой не стал для нее удивлением. Более того, в актерской сфере все давно догадывались о том, что Чулпан может уехать из РФ.

«Она за рубежом себе не только соломку постелила, а очень дорогой матрац», — заявила знаменитость.

Заговорила Оксана и о карьере коллеги. Сташенко убеждена, что Хаматова достигла высот не самостоятельно, а при помощи влиятельного покровителя, вот почему ей достались все роли в «Современнике».

«Почему вдруг она стала играть все роли в "Современнике"? Наверное, не из-за большого таланта», — высказалась женщина.

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