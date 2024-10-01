Звезда «Майора Грома» раскрыл недостаток США и Канады

Известный комик и актер Евгений Чебатков выступил с критикой американской и канадской еды, которая, по его словам, привлекательна на первобытном уровне. Об этом он заявил на подкасте «Спич», опубликованном во «ВКонтакте».

Юморист уточнил, что имеет в виду фастфуд, который распространен в США и Канаде повсеместно. По мнению Чебаткова, в этих странах дошли до такого уровня мастерства в приготовлении этих блюд, что когда их употребляешь, то «все части мозга отключаются, кроме рептильного».

Вдобавок звезда «Майора Грома» признался, что считает американцев гораздо ближе к русским, нежели европейцев.

«Думаю, что у среднестатистического американца и человека из России много общего в мироощущении. И на бытовом уровне с американцами очень легко установить контакт», — поделился Чебатков.

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