Бывшая жена Моргенштерна* снялась в прозрачном топе и мини-юбке

24-летняя блогерша снялась на фоне билборда с собственным изображением и рекламой ее трека «Супермодель». Инфлюэнсерша позировала в черном наряде, который включал в себя прозрачный топ, надетый поверх бюстгальтера, укороченную кожаную куртку и мини-юбку.

Вдобавок Дилара примерила белый парик, нарастила ресницы и сделала макияж, подчеркнув контур губ коричневым карандашом.

Напомним, в настоящий момент Дилара Зинатуллина состоит в отношених с блогером Бустером. О романе инфлюэнсеров стало известно в апреле текущего года. С блогером девушка сошлась после того, как официально развелась с Моргенштерном*. Звезды были вместе несколько лет, а предложение руки и сердца сделал не музыкант, а его возлюбленная. На свадьбе присутствовали многие знаменитости отечественного шоу-бизнеса, однако брак продлился недолго.

После развода артист обвинил бывшую супругу в меркантильности. Сейчас он считает, что из него только тянули деньги, а не любили. Об отсутствии настоящих чувств говорит и Дилара, называя «первой любовью» именно Бустера.

Ранее продюсер Павел Рудченко назвал песни экс-жены Моргенштерна* «примитивным контентом».

*(признан в РФ иноагентом)