Опубликовано 30 сентября 2024, 19:571 мин.
«Бог ей судья»: 43-летний блогер Эрик Давидыч развелся
43-летний автоблогер Эрик Давидыч развелся с женой Моникой.
© Freepik
Автоблогер Эрик Давидыч развелся с женой Моникой. В подтверждение он опубликовал свидетельство о расторжении брака.
О разводе Давидыч сообщил в личном блоге.
43-летний блогер не стал вдаваться в подробности и раскрывать причины расставания.
«Объясню коротко. Грязь лить не буду, Бог ей судья. Вопрос закрыт», - написал он.
Бывшая жена также сообщила о решении расстаться. Она поняла, что «движется в другом направлении».
Ранее певица Анна Семенович сообщила о свадьбе. Она планирует выйти замуж в 2025 году. Артистка хочет устроить «драйвовое» торжество за городом – без туфель и в кедах. При этом артистка умолчала о том, завершил ли ее возлюбленный развод в Германии.
Источник фото:Freepik
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева