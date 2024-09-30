«Бог ей судья»: 43-летний блогер Эрик Давидыч развелся

Автоблогер Эрик Давидыч развелся с женой Моникой. В подтверждение он опубликовал свидетельство о расторжении брака.

О разводе Давидыч сообщил в личном блоге.

43-летний блогер не стал вдаваться в подробности и раскрывать причины расставания.

«Объясню коротко. Грязь лить не буду, Бог ей судья. Вопрос закрыт», - написал он.

Бывшая жена также сообщила о решении расстаться. Она поняла, что «движется в другом направлении».

Ранее певица Анна Семенович сообщила о свадьбе. Она планирует выйти замуж в 2025 году. Артистка хочет устроить «драйвовое» торжество за городом – без туфель и в кедах. При этом артистка умолчала о том, завершил ли ее возлюбленный развод в Германии.