Звезда КВН улетела с мужем из России

Звезда «Студии Союз» и команды КВН «Союз» Елена Гущина покинула Россию вместе с мужем. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

По словам артистки, в настоящий момент они находятся в ОАЭ.

«Чего-то решила проснуться в Дубаях», — поиронизировала Гущина, добавив кадры из путешествия.

Юмористка замужем за коллегой Сергеем Петиновым, будущие супруги познакомились в 2002 году как участники различных КВН-команд, тогда же у них зародились романтические отношения. Спустя пять лет пара официально зарегистрировала брак, а в 2013 году у них родился сын, которого назвали Мироном.

Супруги находятся в Дубае вдвоем. Они решили оставить наследника в Москве под присмотром бабушек и дедушек, чтобы не прерывать учебный процесс.

Ранее звезда Reflex Женя Малахова сообщила, что улетела из России без двухмесячной дочери.

Также стало известно, что дочь певца Александра Серова покинула с семьей Россию.