«Это ад»: звезда Reflex покинула РФ с мужем и сыном, оставив двухмесячную дочь в Москве

Звезда Reflex Женя Малахова улетела с супругом и сыном из России, оставив двухмесячную дочь в Москве. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Как призналась артистка, она была вынуждена оставить юную наследницу в России из-за потери ее паспорта в визовой компании.

«Паспорт моей дочери потеряли в визовой компании. Я жила в аду, принимая решение, когда поняла, что документ уже не найти и что до вылета остается каких-то пару часов: оставить ее или остаться с ней? Если бы не мой старший сын, которому я сейчас нужна не менее, чем дочери, я бы бросила все проплаченные отели, машины и билеты, которые оказались не сдаваемыми, и даже не посмотрела бы на то, что мне и самой, и моему мужу так необходим отпуск. Я улетела...», - поделилась исполнительница.

Певица также выразила благодарность своим родителям, няне и крестной ее дочери, которые остались с ребенком в Москве.

Напомним, Женя Малахова с 2020 года состоит в браке с бизнесменом Андреем Тарасовым. Несколько месяцев знаменитость скрывала личность мужа, однако позднее все же раскрыла, кто стал ее избранником, и разместила свадебные фото в соцсетях.

Исполнительница 12 июля 2024 года родила девочку, которую назвала Павлой. Для Малаховой дочь стала вторым ребенком, она уже воспитывает двухлетнего сына Федора.

Ранее певица Ольга Орлова рассказала, почему взрослая дочь мужа не пришла на его день рождения.