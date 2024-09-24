«Нет слов»: дочь певца Александра Серова покинула с семьей Россию

Дочь певца Александра Серова Мишель Серова покинула с семьей Россию. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Как призналась наследница звезды, в настоящий момент они находятся в Турции в пятизвездочном отеле.

«У меня просто восторг. Красота. Нет слов. Приехали на отдых всей семьей», — высказалась исполнительница.

Напомним, Мишель Серова замужем за предпринимателем Романом Жуковым. У супругов двое детей: в сентябре 2020 года у них родилась дочь Мия, а в феврале 2022 года — сын Макар.

Серова признавалась, что вместе с ними всегда путешествуют няни, которые помогают присматривать за детьми. По мнению артистки, только в таком варианте у нее с мужем появляется возможность реально отдохнуть в отпуске.

Мишель в 2021 году окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных. Девушка рассказывала, что от красного диплома ее отделила всего одна оценка, которую она не захотела исправлять. Еще во время обучения Мишель записывала песни, принимала участие в съемках клипов и выступала с именитым отцом на одной сцене.

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