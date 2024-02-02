Звезда КВН была госпитализирована во время отдыха за границей

Бывшая участница КВН Ольга Парфенюк попала в больницу во время отдыха в Таиланде. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

По словам юмористки, она оказалась в медучреждении с подозрением на аппендицит. Тем не менее диагноз не подтвердился. Артистка также разместила фотографии, на которых она лежит на койке в больничной палате.

«Буду лечиться уже дома», — заявила Парфенюк.

При этом комикесса не стала раскрывать подробности болезни.

Кроме того, Ольга выразила слова благодарности тайским врачам за их профессионализм. Она уточнила, что медики заботились о ней и регулярно поддерживали с помощью шуток. Вдобавок экс-участница КВН порекомендовала оформлять страховку перед поездкой в другую страну.

«Все оплатила страховая. Но пусть она никогда вам не пригодится! Я запрещаю вам болеть! Берегите себя», — заключила артистка.

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