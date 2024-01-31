Звезда «Уральских пельменей» Ершов раскритиковал матерящихся стендап-комиков

Юморист и экс-участник творческого объединения «Уральские пельмени» высказался о стендап-комиках, которые регулярно матерятся. Об этом он заявил в интервью с блогером Андреем Пределиным на YouTube.

По словам артиста, он не имеет ничего против нецензурной лексики, однако сам старается не использовать ее. Сергей отметил, что мат допустим в определенном месте и времени, но не когда он становится неотъемлемой частью речи человека. Юморист добавил, что хорошие стендап-комики практически никогда не используют мат.

«Я смотрю за стендаперами и четко вижу уровень, где можно было сматериться, а где можно было не сматериться. И где можно было не материться — матерятся, я считаю, это плохие стендаперы», - поделился Ершов.

Бывший участник «Уральских пельменей» допустил, что наличие такого большого количества ненормативной лексики может быть связано с потребностью зрителей. Тем не менее Ершов считает это плохой тенденцией.

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