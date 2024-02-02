«Извиняешься в пустоту»: Гарик Харламов намекнул на расставание с актрисой Катериной Ковальчук

Шоумен Гарик Харламов в шутливом разговоре с тарологом Олесей Иванченко признался, что расстался с возлюбленной, актрисой Катериной Ковальчук.

Напомним, что слухи о проблемах в паре юмориста и актрисы появились еще в прошлом году. Якобы Ковальчук не устраивало, что Харламов не желает заводить детей.

В ходе шоу «Натальная карта» на YouTube таролог сообщила Гарику, что его идеальная пассия должна уметь вести с ним интеллектуальную дуэль, но тонко и хитро.

В ответ Харламов неожиданно спросил: «Где такую найти?»

Таролог предположила, что его нынешняя избранница может обладать подобными качествами и в шутку извинилась перед Ковальчук.

«Ты сейчас извиняешься в пустоту», — ответил 42-летний комик, намекнув, что никакой возлюбленной нет.

Ранее мы писали, что актриса Кристина Асмус показала милую переписку с бывшим мужем Гариком Харламовым. Примечательно, что она опубликовала запись после того, как в Сети распространились слухи, якобы она рассталась с бойфрендом Романом Евдокимовым.