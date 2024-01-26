passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 января 2024, 11:43
1 мин.

Звезда «Кухни» приобрела новую машину за почти 30 млн рублей

Актриса Мария Горбань не стала скрывать, что купила автомобиль за почти 30 млн рублей.
Звезда «Кухни» приобрела новую машину за почти 30 млн рублей

© Starface.ru

Звезда сериала «Кухня», актриса Мария Горбань приобрела дорогостоящую иномарку. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Артистка купила внедорожник Range Rover вишневого оттенка с кожаным салоном и панорамной крышей. Стоимость подобного автомобиля из салона составляет порядка 30 млн рублей.

«У меня слезы сейчас пойдут от красоты этой нереальной», — прокомментировала покупку Горбань.

Напомним, с 2013-го по 2018 год Мария Горбань была замужем за осветителем Олегом Филатовым. От этого брака у знаменитости осталась дочь Стефания. В начале 2021 года актриса узаконила свои отношения с кинооператором Кириллом Зоткиным. В августе того же года Мария подарила избраннику сына Нилана.

Ранее актриса из «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова поделилась фото, сделанное Ильей Авербухом во время семейного отпуска.

Также актриса Катерина Шпица сообщила о проблемах со здоровьем.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Мария Горбань
актриса
машина