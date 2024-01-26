Звезда «Кухни» приобрела новую машину за почти 30 млн рублей

Звезда сериала «Кухня», актриса Мария Горбань приобрела дорогостоящую иномарку. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Артистка купила внедорожник Range Rover вишневого оттенка с кожаным салоном и панорамной крышей. Стоимость подобного автомобиля из салона составляет порядка 30 млн рублей.

«У меня слезы сейчас пойдут от красоты этой нереальной», — прокомментировала покупку Горбань.

Напомним, с 2013-го по 2018 год Мария Горбань была замужем за осветителем Олегом Филатовым. От этого брака у знаменитости осталась дочь Стефания. В начале 2021 года актриса узаконила свои отношения с кинооператором Кириллом Зоткиным. В августе того же года Мария подарила избраннику сына Нилана.

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