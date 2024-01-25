38-летняя актриса Катерина Шпица заявила о проблемах со здоровьем. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

После новогодних праздников актриса вместе с семьей отправилась в Краснодарский край. Как выяснилось, их путешествие омрачилось неприятным инцидентом. Сперва заболел сын знаменитости, а затем сама Катерина, подхватив от него инфекцию.

В соцсети Шпица призналась, что провела минувшую неделю «в четырех стенах». Несмотря на это, артистка поспешила успокоить поклонников: ее самочувствие стало улучшаться.

«Пара дней на проверку, не случится ли второй волны, как было у сына, и вот — собираюсь лететь на сессию», — высказалась знаменитость.

Напомним, что в 2021 году Шпица поступила на отделение «Артист драматического театра и кино» в Пермский государственный институт культуры. Актриса не скрывает, что ей тяжело дается обучение из-за частых расставаний с семьей.

Ранее актриса Катерина Шпица призналась, что состояла в мучительных отношениях. Подробности смотрите в этой статье.

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