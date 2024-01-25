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Опубликовано 25 января 2024, 13:47
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Актриса из «Папиных дочек» Арзамасова показала фото, сделанное Авербухом во время семейного отпуска

Лиза Арзамасова не стала скрывать фото, сделанное Авербухом на семейном отдыхе.
Актриса из «Папиных дочек» Арзамасова показала фото, сделанное Авербухом во время семейного отпуска

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Елизавета Арзамасова показала фото с семейного отдыха, которое сделал ее муж Илья Авербух. По мнению звезды «Папиных дочек», он самый лучший фотограф, несмотря на то, что сам по профессии хореограф-постановщик.

В личном блоге артистка опубликовала кадр, на котором она была запечатлена на побережье на фоне заката. Елизавета придерживала шляпу и улыбалась, позируя мужу.

«Что-то мне подсказывает, что все фотографии из отпуска будут в расфокусе. Но меня снимает лучший фотограф! Просто, и мы с ним — в абсолютном внутреннем расфокусе и релаксе», - подписала снимок Арзамасова.

Лиза Арзамасова на отдыхе

Лиза Арзамасова на отдыхе

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

К слову, как-то актриса уже делилась, что, хоть снимки от Авербуха неидеальные, они для нее все равно лучше тех, что сделаны в студии профессионалами. По ее мнению, в таких фото намного больше искренности, теплоты и любви.

Напомним, что свадьба Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой состоялась в 2020 году. Это стало неожиданностью для многих их фанатов, так как пара предпочитала скрывать отношения. Тем не менее, после бракосочетания актриса стала все чаще откровенно разговаривать о семье. Сейчас в ее блоге можно увидеть фото и с мужем, и с маленьким сыном Львом.

Ранее мать Ильи Авербуха высказалась о его жене Елизавете Арзамасовой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Илья Авербух
Лиза Арзамасова
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