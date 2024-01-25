Актриса из «Папиных дочек» Арзамасова показала фото, сделанное Авербухом во время семейного отпуска

Актриса Елизавета Арзамасова показала фото с семейного отдыха, которое сделал ее муж Илья Авербух. По мнению звезды «Папиных дочек», он самый лучший фотограф, несмотря на то, что сам по профессии хореограф-постановщик.

В личном блоге артистка опубликовала кадр, на котором она была запечатлена на побережье на фоне заката. Елизавета придерживала шляпу и улыбалась, позируя мужу.

«Что-то мне подсказывает, что все фотографии из отпуска будут в расфокусе. Но меня снимает лучший фотограф! Просто, и мы с ним — в абсолютном внутреннем расфокусе и релаксе», - подписала снимок Арзамасова.