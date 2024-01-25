Актриса из «Папиных дочек» Арзамасова показала фото, сделанное Авербухом во время семейного отпуска
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Актриса Елизавета Арзамасова показала фото с семейного отдыха, которое сделал ее муж Илья Авербух. По мнению звезды «Папиных дочек», он самый лучший фотограф, несмотря на то, что сам по профессии хореограф-постановщик.
В личном блоге артистка опубликовала кадр, на котором она была запечатлена на побережье на фоне заката. Елизавета придерживала шляпу и улыбалась, позируя мужу.
«Что-то мне подсказывает, что все фотографии из отпуска будут в расфокусе. Но меня снимает лучший фотограф! Просто, и мы с ним — в абсолютном внутреннем расфокусе и релаксе», - подписала снимок Арзамасова.
К слову, как-то актриса уже делилась, что, хоть снимки от Авербуха неидеальные, они для нее все равно лучше тех, что сделаны в студии профессионалами. По ее мнению, в таких фото намного больше искренности, теплоты и любви.
Напомним, что свадьба Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой состоялась в 2020 году. Это стало неожиданностью для многих их фанатов, так как пара предпочитала скрывать отношения. Тем не менее, после бракосочетания актриса стала все чаще откровенно разговаривать о семье. Сейчас в ее блоге можно увидеть фото и с мужем, и с маленьким сыном Львом.
Ранее мать Ильи Авербуха высказалась о его жене Елизавете Арзамасовой.