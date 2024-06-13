Звезда «Кухни» назвал преимущество Москвы перед городами Европы

Российский актер Михаил Тарабукин, известный по роли повара Феди в сериале «Кухня», положительно отозвался о системе платных парковок в Москве. Его слова приводит «Москвич Mag».

Знаменитость ответил на вопрос о том, что изменилось в столице за последние десятилетия. В частности, артист упомянул платные парковки, которые, по его мнению, являются преимуществом Москвы перед городами Европы.

«Очень многое изменилось, я считаю, в лучшую сторону. Как ни странно, платные парковки, я считаю, что это очень круто. Потому что у нас очень крутая новая система, такой нет ни в одном европейском городе», — заявил Тарабукин.

Кроме того, в качестве главного отличия москвичей от жителей других городов актер назвал умение хорошо одеваться. Звезда «Кухни» подчеркнул, что хороший внешний вид жителей столицы обусловлен высокими заработками.

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