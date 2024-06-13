«Назад пути нет»: звезда «Глухаря» высказалась об артистах-иноагентах

Звезда сериала «Глухарь» Виктория Тарасова поделилась мнением об антироссийских высказываниях артистов-иноагентов. Ее слова приводит NEWS.ru.

Как призналась актриса, поведение коллег-иноагентов является неумным хайпом. В частности, Тарасова раскритиковала актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который уехал из России и начал публично осуждать проведение СВО.

«Вообще какой-то идиот. Семью бросил, даже детей. И смотался. Хочется у них спросить, что они курят в этот момент, когда дают такие интервью, что жрут, какие грибы? Иногда кажется, что это определенный хайп с их стороны. Но хайп какой-то неумный. Дальше-то что? Это же назад пути вообще нет», — высказалась Тарасова.

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