Блогер Дмитрий Тарасов рассказал, что платит 53 тысячи рублей алиментов. Об этом он признался в беседе с Аленой Жигаловой.

Во время съемок интервью бывший футболист Дмитрий Тарасов попросил приостановить беседу, так как ему на телефон пришло уведомление о необходимости оплатить алименты. Напомним, у Тарасова есть несовершеннолетняя дочь Ангелина от брака с Оксаной Пономаренко.

«Видишь, вот только прислали и сразу оплатил! А мне говорят: "А ты не платишь"», — прокомментировал на камеру свои действия Тарасов.

Спортсмен признался, что ежемесячно выплачивает по 53 тысячи рублей. Отметим, что в 2018 году адвокат бывшей жены Тарасова заявлял, что у экс-футболиста накопилась задолженность по алиментам в размере 15 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Тарасов рассказал, как «швырял деньгами» в период звездной болезни.