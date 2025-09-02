Звезда «Кадетства» лишился автомобиля из-за долгов

У актера Александра Головина изъяли автомобиль из-за долга по микрозайму, взятому под 99% годовых. Как сообщает ТАСС, актер оформил займ в микрокредитной организации на 366 дней под 99% годовых.

Свой автомобиль Головин отдал под залог. В итоге он не погашал задолженность и просрочил выплаты более чем на год. Из-за этого компания обратилась в суд.

На судебном заседании звезда «Кадетства» не присутствовал. Всего 19 и 20 августа в отношении него были открыты два исполнительных производства за неуплату штрафов ГИБДД.

Напомним, актера уже второй раз за год разыскивают судебные приставы из-за неоплаченных штрафов. За три года Головин накатал на своем белом BMW на 38 производств. Большинство из них за превышение скорости, нарушение требования знаков и не пристегнутый ремень.

Ранее Александр Головин рассказал, что его до сих пор называют Макаром из «Кадетства».