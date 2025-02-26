«Меня до сих пор называют Макаром!»: Александр Головин заявил о желании перезапустить «Кадетство»

Актер Александр Головин обрел большую популярность после выхода сериала «Кадетство», в котором сыграл Макара. По его признанию, его до сих пор ассоциируют с этим персонажем, хотя прошло уже много лет. И сейчас, когда многие старые проекты перезапускают, Александр верит, что сможет вернуться к любимой роли. Подробности он рассказал порталу «Страсти».

2024-й стал годом продолжений культовых ситкомов. Телеканалы сняли новые сезоны «Ворониных», «Молодежки», «Букиных», «Папиных дочек». На этой волне многие поклонники старых сериалов заговорили и о перезапуске «Кадетства», который выходил в 2006-2007 годах. На этот счет высказался исполнитель одной из главных ролей Александр Головин.

«Меня до сих пор называют Макаром! Мне очень приятно, что люди помнят такой хороший и патриотичный сериал, как «Кадетство». Он по-настоящему попал в сердца наших зрителей. Для артиста такое признание – большая ценность, поэтому меня это никогда не тяготило», - поделился Головин.

По признанию актера, он очень хотел бы вернуться к работе над сериалом. Однако пока неизвестно, возьмутся ли за продолжение или нет.

«Хотел бы! Предложения пока не поступали, сами мы ничего не писали. Я бы с удовольствием обсудил это с коллегами в общей компании – мы все до сих пор близко общаемся и дружим», - рассказал Александр.

Интервью с Александром Головиным о проекте «Выживалити» и личной жизни читайте на сайте «Страсти».