Актера Александра Головина второй раз за год разыскивают судебные приставы: известна причина

Актера Александра Головина второй раз за год разыскивают судебные приставы. Звезда сериала «Кадетство» не оплатил штрафы ГИБДД за нарушения правил дорожного движения.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, за три года Головин накатал на своем белом BMW на 38 производств. При этом приставам он должен всего 1,5 тысячи рублей.

Неоплаченных штрафов у актера на данный момент на 7,5 тысячи рублей. Большинство из них за превышение скорости, нарушение требования знаков и не пристегнутый ремень.

В последний раз Головина разыскивали судебные приставы в октябре 2024 года.

В июле 2024 года Александр угодил в скандал. Во время светского мероприятия журналисты поинтересовались, поддерживает ли актер отношения с внебрачной дочерью. Услышав вопрос, Головин отрекся от ребенка и заявил, что он с женой — «отдельная каста». После этого публика осудила актера, иронично назвав его «отцом года».