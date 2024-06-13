Звезда «Глухаря» не захотела сниматься в фильме про войну

Звезда сериала «Глухарь» Виктория Тарасова заявила, что отказалась от съемок в киноленте о войне после прочтения сценария. Ее слова приводит NEWS.ru.

«Мерзкий фильм, как ни крути. Но он сейчас в производстве. Причем известный режиссер собрался снимать», — поделилась актриса.

Артистка уточнила, что сюжет рассказывает о двух солдатах: первый погиб, а второй, вернувшись домой, начал испытывать проблемы с потенцией. Тарасова призналась, что в картине ей предложили роль проститутки, с которой пытается спать герой. Знаменитость сравнила сценарий фильма с «голой вечеринкой, но в кино».

«Я убеждена, что ни в коем случае нельзя такое выпускать на экраны», — заключила Тарасова.

Ранее Виктория Тарасова назвала отъезд актера Анатолия Белого* (признан иноагентом на территории РФ) из России подлостью.

Также Тарасова поделилась мнением об антироссийских высказываниях артистов-иноагентов.