«Всегда был продуманным»: известны подробности романа Белого* и Голуб

Актриса Виктория Тарасова назвала отъезд Анатолия Белого* (признан иноагентом на территории РФ) из России подлостью. Об этом сообщает NEWS.ru.

В беседе с журналистами Виктория отметила, что ее коллега уехал из России через год после начала СВО. По мнению знаменитости, все это время Белый* готовил финансовую подушку безопасности для переезда. Она считает, что поступок актера — это подлость.

«Не смотался из России сразу после начала СВО, а год просидел, зарабатывал деньги, видимо, финансовую подушку безопасности себе готовил. И только потом свалил. Тоже подлость, вообще за гранью», — высказалась Виктория.

Кроме того, актриса усомнилась в искренности чувств коллеги к Марине Голуб, с которой у него был роман. Она считает, что Белый* начал ухаживать за Голуб ради выгоды: актриса могла помочь ему с карьерой.

«Она была уже состоявшейся артисткой и могла помочь ему в карьере. Теперь по его поступкам я понимаю, что он всегда был весьма продуманным», — резюмировала Тарасова.

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*признан иноагентом на территории РФ