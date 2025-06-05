83-летнюю Веру Алентову госпитализировали в Москве с новообразованием

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова госпитализирована в Москве. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, 83-летняя актриса пожаловалась на дискомфорт в области живота. В ходе осмотра у нее нашли новообразование. Алентовой провели операцию, которая прошла без осложнений.

Также источник утверждает, что актриса временно утратила трудоспособность. Однако ближайший спектакль в Театре Пушкина состоится с участием Алентовой.

На данный момент представители артистки не комментировали новость о госпитализации.

Ранее сообщалось, что 89-летнюю Светлану Дружинину дважды за месяц экстренно госпитализировали из-за высокого давления, возникшего после жары. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что актера Владимира Новикова госпитализировали из-за проблем с сердцем.