89-летнюю Светлану Дружинину дважды за месяц экстренно госпитализировали из-за высокого давления, возникшего после жары. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 89-летняя артистка жаловалась на проблемы с дыханием, нехватку воздуха и высокое давление 170 на 100. Последний раз в стационар ее доставили 28 мая. Врачи стабилизировали состояние и отпустили Дружинину домой. Ей прописали соблюдать режим сна, побольше отдыхать и не гулять под солнцем.

На данный момент представители Дружининой не комментировали новость о госпитализации.

Ранее актрису Марину Денисову экстренно госпитализировали и прооперировали. Она получила перелом лодыжки. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актера Владимира Новикова госпитализировали из-за проблем с сердцем.