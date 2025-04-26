Экстренно госпитализирован сыгравший 15 свадеб с женой актер Владимир Новиков

В Москве госпитализировали 73-летнего актера Владимира Новикова после жалоб на проблемы с сердцем.

Как сообщает Telegram-канал Mash, народный артист, который долгое время страдает от нескольких хронических заболеваний, пожаловался на боли в сердце, одышку, отек ног, резкое снижение слуха и плохую самочувствительность.

Владимир Новиков известен не только ролями в более 50 картинах, но и личной жизнью. Со второй супругой Еленой он за 26 лет отношений сыграл 15 свадеб, 14 раз развелся и один раз венчался.

У артиста нет своих детей, однако он занимался воспитанием сына Андрея от первого брака Елены с сотрудником КГБ Александром.

До этого в Омске экстренно госпитализировали барабанщика группы «Чайф» Валерия Северина прямо накануне концерта. У музыканта диагностировали высокую температуру с осложнениями.

Также мы писали, что артистке Светлане Немоляевой предстоит операция на сердце. Звезда «Служебного романа» страдает от аритмии.