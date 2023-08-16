Звезда фильма «Люди на болоте» Елена Борзова раскрыла размер своей пенсии

Российская актриса Елена Борзова, получившая широкую популярность среди публики и признание в профессиональной среде после съемок в фильме «Люди на болоте», раскрыла журналистам aif.ru размер своей пенсии.

Сыгравшая более 50 ролей в кинокартинах знаменитость побывала на II Вятском открытом Фестивале театра, кино и журналистики «На семи холмах». Ставшая почетным гостем мероприятия актриса не только провела мастер-класс по сценической речи, но и ответила на вопрос корреспондентов относительно размера получаемых пенсионных выплат.

Вдова знаменитого поэта-песенника Николая Зиновьева не стала скрывать сумму. По словам Борзовой, ей ежемесячно приходит порядка 50 тыс. рублей. Эта сумма несомненно выше среднего показателя по стране. Однако некоторые коллеги лауреата Государственной премии СССР за роль Ганны в картине «Люди на болоте» могут похвастаться более значительными выплатами.

Например, актер Александр Пашутин не так давно заявил, что его пенсия составляет 95 тыс. рублей. По словам народного артиста России, театральные служащие получают больше, чем их коллеги из кинематографа. Кроме того, Пашутину доплачивают за почетное звание.

Столько же, сколько получает Борзова, выплачивают звезда фильма «Цыганское счастье» Марине Яковлевой. В беседе с журналистами та не стала уточнять, хватает ли данной суммы на жизнь.