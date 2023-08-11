Актер Александр Пашутин сообщил, что его пенсия составляет 95 тысяч рублей. Артист поделился откровением в беседе с изданием aif.ru.

По словам Пашутина, актеры театра получают больше, чем те, кто снимается только в кино. Дело в том, что из полученной зарплаты в учреждении идут отчисления в ПФ.

Также Пашутин уточнил, что получает доплату за почетное звание. «Спасибо мэру. Он доплачивает народным и заслуженным артистам», — пояснил актер.

Звезда фильма «Хождение по мукам» признался, что нередко удивляется большой сумме пособия. «Когда пенсию перечисляют, думаю: «Батюшки, как замечательно!»», — резюмировал Пашутин.

К слову, не все артисты РФ могут похвастаться такой пенсией. Ранее 86-летний Юрий Назаров заявил, что его пенсия составляет 60 тысяч рублей. Подробности смотрите в этой статье.

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