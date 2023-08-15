Актриса Марина Яковлева сообщила, что получает пенсию в размере 50 тысяч рублей. Знаменитость поделилась откровением с изданием aif.ru.

Недавно звезда фильма «Цыганское счастье» посетила светское мероприятие, посвященное театру и журналистике. Во время торжества актриса побеседовала с сотрудниками СМИ и призналась, что размер ее пособия составляет «порядка 50 тысяч рублей». При этом Яковлева, в отличие от многих коллег, не стала уточнять, хватает ли ей этой суммы на жизнь.

Напомним, что артистка известна благодаря участию в таких проектах, как «Ералаш», «Благие намерения», «После дождичка в четверг», «Говорит Москва».

Ранее актер Александр Пашутин сообщил, что его пенсия составляет 95 тысяч рублей. В беседе с журналистами артист объяснил, почему он получает такую большую сумму. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой певица МакSим призналась, что потеряла миллионы из-за алкогольной зависимости.