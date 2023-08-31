Звезда «Дома-2» легла под капельницы: что известно о состоянии Бородиной

Звезда «Дома-2» Ксения Бородина вышла на связь с подписчиками прямо из больницы, опубликовав в своем Telegram-канале фото с капельницей.

Девушка не раскрыла подробностей о своем состоянии, однако предположила, что на ее здоровье могли повлиять злоумышленники.

«Вот и как это назвать? Сглазили», – прокомментировала Бородина.

Телеведущая добавила, что через несколько часов должна отправляться из Санкт-Петербурга в Москву. Однако теперь поездка под большим вопросом. В Северной столице Бородина отдыхала от рабочих будней.

Недавно Ксении пришлось оправдываться за неряшливый внешний вид в самолете. Девушка опубликовала снимок, на котором позировала в шлепках и носках. Она отметила, что обожает путешествия, но в самолете у нее мерзнут ноги. Пользователи Сети такой смелый наряд не оценили и посоветовали Бородиной обратиться к стилисту.

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