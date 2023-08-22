«Пошел помойку выбрасывать»: Ксению Бородину сняли в неряшливом виде в самолете

Телеведущая Ксения Бородина заранее оправдалась за внешний вид, в котором предстала в самолете. Звезда опубликовала фото, на котором позировала в спортивном виде, шлепках и в носках. Она знала, что многие раскритикуют ее образ и объяснила, почему сделала выбор в пользу именно этих предметов гардероба.

Знаменитость отправилась на отдых с дочками и показала сборы. Она рассказала, что обожает путешествия, но в самолете у нее жутко мерзнут ноги. Именно поэтому она надевает носки со шлепками, пусть даже выглядит это неряшливо.

«Такой стиль я называю «Дядя Толя пошел помойку выбрасывать». Но я обожаю. И мне всегда холодно в самолетах», – цитирует теледиву «7Дней.ru».

Несмотря на то, что Ксения заранее рассказала о своем образе, она все равно получила массу негативных комментариев от пользователей Сети. Многие порекомендовали ей обратиться за помощью к стилисту. Но у брюнетки он давно есть. СМИ пишут, что за гардеробом звезды смотрит бывший стилист Анастасии Решетовой Алеко.

Недавно он уговорил Бородину сделать челку. Подписчики отметили, что с такой прической брюнетка стала похожа на Решетову и высмеяли ее. Но телеведущая говорит, что ей все равно на критику.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина навестила отчима-итальянца, который воспитывал ее с пяти лет. Бородина сохранила теплые отношения с бывшим родственником. Дженни по профессии архитектор – падчерица до сих пор восхищается им.

Родной отец ведущей умер несколько лет назад. Она говорила, что поведение родного человека нанесло психологическую травму. И даже после смерти отца обида на мужчину не прошла.