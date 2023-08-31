Ослабшая из-за болезни Анна Нетребко выйдет на сцену в последний раз

Оперная певица Анна Нетребко пожаловалась в соцсетях на проблемы со здоровьем и объявила о последнем выходе на сцену в этом сезоне. Выступления пройдут 6 и 9 сентября.

Уже несколько лет звезда гастролирует по всему миру. В России Нетребко пока не появляется, зато она часто выступает в театрах и концертных залах за границей.

Постоянные перелеты и смена места жительства подорвали здоровье Анны, однако она решила не расстраивать поклонников своего творчества и не отменять предстоящие спектакли. Нетребко рассказала о выступлении, которое торжественно закроет сезон на арене.

«Перелеты, смена поясов и времени года из лета в зиму и наоборот меня слегка подкосили. Но я снова в строю и совсем скоро вернусь к любимой партии Травиаты. В Венском Концертхаузе 6.9.23 и на Арене ди Верона 9.9.23 в роскошной постановке Франко Дзеффирелли!» – поделилась оперная дива.

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