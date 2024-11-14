Звезда Comedy Woman допустила, что заведет роман с работником завода

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева рассказала, что не против романа с работником завода. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Фанат поинтересовался у Сысоевой, стала бы она встречаться с работающим на заводе парнем, который зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц. Знаменитость ответила, что стала бы, если этот мужчина стремится к лучшему, хочет большего и готов к росту.

«Я верю, что мудрая девушка всегда вдохновляет своего мужчину на прогресс во всех делах!», — поделилась юмористка.

В 2024 году Надежда Сысоева встречалась с блогером Сашей Стоуном. Их роман был раскрыт на съемках шоу «Звезды в Африке». Однако вскоре после выхода реалити появились слухи об их разрыве.

В июле Сысоева подтвердила информацию о расставании. Комикесса отметила, что разошлась со Стоуном уже после шоу «Выжить в Дубае». Она предпочла не раскрывать причину расставания.

Ранее Надежда Сысоева отреагировала на критику фигуры.

Также Саша Стоун объяснил, почему не уступил Надежде Сысоевой место в реалити.