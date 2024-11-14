Звезда Comedy Woman допустила, что заведет роман с работником завода
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Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева рассказала, что не против романа с работником завода. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
Фанат поинтересовался у Сысоевой, стала бы она встречаться с работающим на заводе парнем, который зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц. Знаменитость ответила, что стала бы, если этот мужчина стремится к лучшему, хочет большего и готов к росту.
«Я верю, что мудрая девушка всегда вдохновляет своего мужчину на прогресс во всех делах!», — поделилась юмористка.
В 2024 году Надежда Сысоева встречалась с блогером Сашей Стоуном. Их роман был раскрыт на съемках шоу «Звезды в Африке». Однако вскоре после выхода реалити появились слухи об их разрыве.
В июле Сысоева подтвердила информацию о расставании. Комикесса отметила, что разошлась со Стоуном уже после шоу «Выжить в Дубае». Она предпочла не раскрывать причину расставания.
Ранее Надежда Сысоева отреагировала на критику фигуры.
Также Саша Стоун объяснил, почему не уступил Надежде Сысоевой место в реалити.