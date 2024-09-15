«Ехал туда выигрывать»: Саша Стоун объяснил, почему не уступил Надежде Сысоевой место в реалити

Cаша Стоун объяснил, почему не уступил место в шоу Надежде Сысоевой.

Блогер признался, что согласился участвовать в реалити «Выжить в Дубае. Возвращение» с целью прийти туда и дойти до финала. По словам Александра, он уже в шестой раз принимает участие в проекте подобного формата, поэтому не уверен, что захочет еще. Кроме того, Стоун заверил, что в отличие от Джигана и Оксаны Самойловой, они с Надей познакомились незадолго до вылета в Дубай.

Артист сообщил, что не знал об участии бывшей возлюбленной в одном реалити и что им придется бороться за главный приз. Также артист не жалеет из-за того, что не последовал примеру Джигана и не отдал место своей возлюбленной, когда та покинула шоу.

«Я изначально дал добро на то, чтобы одному поехать на проект... Я ехал туда выигрывать. Это мое шестое реалити. Если бы оно было первое, как у Джигана, возможно, я бы думал, что у меня впереди много реалити. Но я понимал: вот сейчас прохожу этот путь — и все. Поэтому я принял такое решение... У меня нет к Надюхе никакого негатива. Мы сохранили вроде нормальные отношения», — заявил Стоун.

Также Саша развеял все слухи и сообщил, что расстался с Надей по личным причинам, которые связаны с разными взглядами на жизнь, а не из-за хейта реалити. Кроме того, им все же удалось сохранить хорошие отношения. Подробности приводит The Voice.

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