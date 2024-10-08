«Завидуйте молча»: Надежда Сысоева ответила на критику фигуры

Надежда Сысоева обратилась к хейтерам после критики ее фигуры. Об этом стало известно из соцсетей.

Звезда «Comedy Woman» Надежда Сысоева снова разозлила подписчиц, выложив фотографии в купальнике. Сейчас она находится в отпуске на Бали.

Не все комментаторы оценили фигуру знаменитости. Некоторые заявили, что она слишком худая: «Может, лучше к врачу? Или уже есть диагноз?», «У Варнавы перебор с худобой, и Наденька туда же…», «Селедка под шубой», «Ну не красиво же».

Впрочем, Сысоева нашла, что ответить на критику. Она призвала хейтеров успокоиться.

«Неспортивные дамы заваливают меня смсками: ''Как ты можешь выкладывать себя в купальнике? '' Девочки, я занимаюсь каждый день. И тут жара как бы больше 35 градусов. Что за вопросы? Завидуйте молча!» — заявила она.

Напомним, Надежда Сысоева в июле рассказывала о расставании с 25-летним Сашей Стоуном. Причину разрыва она не назвала.

Ранее мы писали о том, что блогер Саша Стоун не уступил Надежде Сысоевой место в шоу из-за желания выиграть.