Звезда «Аритмии» Руденко госпитализирован: известна причина

Звезда фильма «Аритмия» Михаил Руденко госпитализирован. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.

48-летний актер попал в больницу в ночь с 16 на 17 июля. Он поступил в медицинское учреждение с жалобами на боль в глазу. Сотрудники решили оставить мужчину здесь для дальнейшего обследования.

Отмечается, что Михаил Руденко ударился и получил ушиб глаза, с чем и обратился к врачам.

Напомним, что артист активно снимается и участвовал в около 30 проектах. Среди ярких работ: «Аритмия», «Дубровский», «Дневник доктора Зайцевой», «Глухарь Продолжение», «Братаны» и другие.

Ранее мы писали о том, в каком состоянии находится попавший в больницу телеведущий Отар Кушанашвили. Напомним, что его госпитализировали, а после обнаружили рак. После выписки его направили в клинику для обследования и лечения тяжелой болезни. Но он регулярно выходит на связь в соцсетях и рассказывает о самочувствии, а кроме того, делится фотографиями. Он несколько раз благодарил коллег и друзей за помощь. Среди них были Алла Пугачева, которая регулярно звонит ему в больницу и Валерий Меладзе.

Также стало известно о том, как певица Слава укольнула Ларису Долину после ее отказа взять цветы у фанатки.