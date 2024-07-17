«У меня аллергии нет»: Слава укольнула Ларису Долину после ее отказа взять цветы у фанатки

На недавнем концерте в Челябинске Лариса Долина отказалась принять цветы от фанатки. Звезда увидела букет и испугалась, а после объяснила свое решение тем, что там были лилии, на которые у нее аллергия. Певица Слава на одном из последних выступлений высмеяла коллегу по цеху.

Слава выступила перед небольшим залом в ультракоротких шортах, джинсовке и ботфортах на шпильке. После концерта поклонники подошли к звезде, чтобы подарить ей цветы.

«Я все цветы возьму. У меня аллергии нет», — сказала Слава, рассмеявшись.

Зрители оценили шутку знаменитости и рассмеялись в ответ.

Напомним, народная артистка России приехала в Челябинск на «Курчатов фест» и вышла на сцену в эффектном наряде. Она спела для гостей и была в хорошем настроении. В какой-то момент одна из зрительниц подошла и протянула Долиной красивый букет, состоящий из роз и белых лилий. Певица нагнулась за презентом, но в самый последний момент отказалась брать цветы в руки. Она подтолкнула их обратно дарительнице.

Знаменитость отметила, что, к сожалению, не может принять презент из-за аллергии на лилии. После признания певица рассмеялась и предложила передарить цветы своему партнеру по выступлению — пианисту Олегу Аккуратову. Зал поддержал решение артистки и раздался смех. Мужчина отметил, что у него нет аллергии, и он готов принять букет.