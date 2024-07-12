«Он хочет жить»: близкий друг рассказал о состоянии Отара Кушанашвили

Продюсер и друг семьи Отара Кушанашвили Сергей Дворцов поделился новыми подробностями лечения журналиста. Об этом пишет Super.

Дворцов рассказал, что поддерживает общение с супругой журналиста Ольгой Фроловой. Он уточнил, что в ближайшее время шоумену сделают третью операцию по удалению злокачественной опухоли кишечника. Стоимость подобной процедуры варьируется в пределах 3-5 млн рублей. Вдобавок в ближайшие дни знаменитость переведут в отдельную палату, посещать которую смогут лишь родственники.

«Он очень тяжело перенес две последние операции, в этом месяце сделают третью. Все очень сложно, у Отара запущенная стадия онкологии, так как он сам запустил. Но шансы есть, он хочет жить», — поделился продюсер.

Медиаменеджер также уточнил, что Кушанашвили в настоящий момент не нуждается в деньгах. Он находится в отдельной VIP-палате и получает специальное трехразовое питание. Помимо этого, Дворцов не подтвердил распространившуюся в СМИ информацию о том, что с лечением журналисту финансово помогал певец Валерий Меладзе. По его словам, деньги отправил только Николай Басков.

Ранее Кушанашвили рассказал о своем самочувствии после перевода в онкоцентр.