Опубликовано 26 сентября 2024, 12:381 мин.
Звезда «А зори здесь тихие» рассказала, что до сих пор боится сцены
Актриса Ольга Остроумова рассказала, что до сих пор боится сцены.
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Народная артистка РФ Ольга Остроумова, которой недавно исполнилось 77 лет, рассказала, что все еще боится сцены. Об этом сообщает Пятый канал.
«Я до сих пор боюсь ее. Борюсь как-то. Волнение должно быть, но я стараюсь, чтобы оно не затмевало то, что я должна делать на сцене», - поделилась Остроумова.
Актриса подчеркнула, что волнение является неотъемлемой частью жизни любого артиста.
Напомним, в советской картине «А зори здесь тихие» Остроумова исполнила роль Жени Комельковой.
Ранее Ольга Остроумова раскрыла причину проблем в отношениях с актером Валентином Гафтом.
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