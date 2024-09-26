Звезда «А зори здесь тихие» рассказала, что до сих пор боится сцены

Народная артистка РФ Ольга Остроумова, которой недавно исполнилось 77 лет, рассказала, что все еще боится сцены. Об этом сообщает Пятый канал.

«Я до сих пор боюсь ее. Борюсь как-то. Волнение должно быть, но я стараюсь, чтобы оно не затмевало то, что я должна делать на сцене», - поделилась Остроумова.

Актриса подчеркнула, что волнение является неотъемлемой частью жизни любого артиста.

Напомним, в советской картине «А зори здесь тихие» Остроумова исполнила роль Жени Комельковой.

Ранее Ольга Остроумова раскрыла причину проблем в отношениях с актером Валентином Гафтом.

Также актер Виктор Сухоруков признался, что стал меньше сниматься в кино.