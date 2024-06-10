Ольга Остроумова раскрыла причину проблем в отношениях с Гафтом

Ольга Остроумова была три раза в браке. С последним мужем, актером Валентином Гафтом, она прожила 24 года, став его последней любовью. Народная артистка России рассказала, что их отношения были не так идеальны, как кажется.

Звезда фильма «А зори здесь тихие» призналась, что Гафт долго не мог ее принять. Актер состоял в отношениях с женщинами, которые были заинтересованы в материальной выгоде — он умер зарабатывать деньги.

Однажды, когда супруги были на даче, Гафт сказал, что они не подходят друг другу. Остроумова обиделась на такие слова и предупредила, чтобы он больше не говорил подобное.

«Оказалось, что о нем заботятся, дарят подарки, а он их страшно любил, и никто его не „трясет“, а себе я вообще ничего не покупаю», — рассказала актриса «Вечерней Москве».

Она отметила, что супруг долго не принимал ее такой, какая она есть.

Первым мужем артистки был ее сокурсник по ГИТИСу Борис Аннабердыев, ставший впоследствии режиссёром-кинодокументалистом «Туркменфильма». Во второй раз звезда связала себя узами брака с театральным режиссером Михаилом Левитиным. У них родились двое детей — Ольга и Михаил. За Валентина Гафта актриса вышла замуж в 1996 году, в 2020 году актер умер после долгой борьбы с болезнью Паркинсона.

Ранее Ольга Остроумова рассказала о последних днях жизни Валентина Гафта. Подробнее читайте здесь.