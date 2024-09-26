«Хорошего много не бывает»: Виктор Сухоруков рассказал, что мало снимается в кино
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Народный артист РФ Виктор Сухоруков рассказал, что в последнее время мало снимается в кино. Об этом сообщает «Пятый канал».
Актер на премьере картины режиссера Антона Маслова «Последний богатырь. Наследие» признался, что в настоящий момент в хороший проект попасть сложно.
«Я сейчас не очень избалован кинематографом и всякими предложениями, но то, что я здесь оказался — считай, что это мой счастливый билет. Очередной. Хорошего много не бывает и не должно быть», — поделился Сухоруков.
В противном случае, отметил 72-летний артист, можно пресытиться и не понять, в чем радость жизни.
В «Последнем богатыре» Сухоруков исполнил эпизодическую роль вождя чуди.
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