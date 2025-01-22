«Звали много раз»: Дмитрий Тарасов отказался от шоу с участием Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что отказывался от шоу с участием Ольги Бузовой. Спортсмен объяснил отказ от съемок в соцсети.

По словам Дмитрия, его неоднократно звали в шоу на выживание, которые ведет Ольга Бузова. Однако футболист отказывался от съемок, и, как он утверждает, дело не в бывшей супруге. Тарасов — многодетный отец, спортсмен не готов расставаться с семьей на долгий срок.

«Звали много раз в «Звезды в Африке», «Выжить в Дубае». Так как нужно улетать из страны на долгое время, оставить семью и работу на длительные срок, пока не получается. Хотя честно, очень хотелось бы себя попробовать», — высказался футболист.

Напомним, в 2024 году Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями в четвертый раз.

Ранее психолог Натали Райх заявила, что у Костенко могут возникнуть комплексы из-за Тарасова. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Дмитрий Тарасов не против рождения пятого ребенка от Костенко.