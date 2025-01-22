Низкая самооценка и скрытые обиды: психолог рассказала о возможных проблемах в браке Тарасова

Отношения Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко вызывают споры и обсуждения. Дело в том, что футболист выкладывает ролики, на которых высмеивает супругу, а на последней публикации он отвернулся от нее и отказался целовать. Психолог Натали Райх считает, что у модели может сформироваться низкая самооценка из-за поведения Дмитрия. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Каждая пара создаёт свои правила жизни, и порой они могут показаться окружающим странными. Для Тарасова, по всей видимости, шутки и ирония — это своего рода маяк, который показывает, что в паре установлены определённые динамики. Возможно, для него это способ поддерживать непринужденную атмосферу. Однако такой стиль общения может быть не всегда уместным. Особенно учитывая, что жена не так давно в четвёртый раз стала мамой. Женщины после родов часто испытывают потребность в поддержке и сердечности со стороны партнера. А тут такое. Сама Анастасия не раз подчёркивала, что для неё важна и физическая, и эмоциональная помощь от супруга. Так что вполне логично, что без такого внимания она может испытывать чувство одиночества и непонимания. Модель часто говорит, что привыкла к критике. Но постоянное высмеивание может быть разрушительным, потому что предел терпения есть у всех. К тому же такое отношение мужа может приводить к формированию низкой самооценки у супруги», — высказалась эксперт.

По мнению психолога, Анастасия демонстрирует силу духа. Костенко инициировала парные консультации и курсы по созданию «кодекса семьи Тарасовых». Что говорит о ее стремлении к конструктивному решению проблем.

«Иногда такие различия в поведениях супругов можно объяснить воспитанием и семейными традициями. Анастасия выросла в многодетной семье и, возможно, старается привнести в отношения заботу и поддержку, с которыми она знакома с детства. А Дмитрий может не осознавать, как его поведение воспринимается, или считать, что это норма общения, развивающаяся конкретно у них дома. Отношения Тарасова и Костенко — это сложный и многогранный процесс. У каждого свои ожидания и стремления, и иногда они могут не совпадать. Это нормально. Но Дмитрию стоит обратить внимание на ее переживания и опасения, чтобы избежать разрушительных последствий», – резюмировала Натали Райх.