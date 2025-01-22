Футболист Дмитрий Тарасов ответил на вопрос, планируют ли они с Костенко пятого ребенка

Футболист Дмитрий Тарасов пообщался с поклонниками и ответил, планирует ли еще одного ребенка. Как оказалось, спортсмен хочет пятого наследника от модели Анастасии Костенко.

Бывший муж телеведущей Ольги Бузовой дал понять фанатам, что не против стать отцом еще раз. Правда, судя по всему, его позицию не разделяет супруга.

«Любимая сейчас в отъезде. Но если говорить о моем мнении, я не против, я только за. Так что, Анастасия Ярославовна, ответ за тобой», - поделился Тарасов.

Напомним, что Анастасия только недавно восстановилась после рождения четвертого ребенка. Он появился на свет в феврале прошлого года. Также супруги воспитывают дочерей Милану и Еву и сына Алексея.

Кроме того, у Дмитрия Тарасова есть еще одна дочь, рожденная в его первом браке. С ней футболист старается поддерживать общение, несмотря на то, что девушка живет не с ним, а с мамой.

Ранее стало известно, сколько стоил особняк, который Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко.