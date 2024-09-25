Зрители смеялись: сбежавший в США комик Незлобин пошутил про изнасилование россиян

Уехавший за границу после начала СВО комик Александр Незлобин живет и зарабатывает в США. В недавнем своем выступлении экс-резидент шоу Comedy Club сказал шутку про изнасилование россиян.

Отрывок из выступления Незлобина опубликован в его социальных сетях. Комик общается с публикой на английской языке. Он пояснил, что в России не может больше давать концерты из-за своей политической позиции.

«Как по мне, намного легче найти того, кто поддерживает войну, и изнасиловать его. Больше удовольствия, но меньше срок в тюрьме. Если это не заявление, то что это?», — сказал он.

В ответ на эту шутку несколько зрителей засмеялись.

41-летний юморист уехал с семьей из России в 2022 году. Недавно он окончательно разорвал все связи с Родиной. Незлобин продал элитную квартиру в Москву рядом с Патриаршими прудами, которую сдавал более двух лет в аренду.

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