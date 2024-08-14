Разорвал все связи с Россией: комик Незлобин избавился от элитной квартиры в Москве

Комик Александр Незлобин окончательно разорвал все связи с Россией. Бывший резидент шоу Comedy Club продал элитную квартиру в Москву рядом с Патриаршими прудами, которую сдавал более двух лет.

Юморист продал двухкомнатную квартиру площадью 75 кв. метров на улице Спиридоновка в Пресненском районе Москвы. Квартира находится в пятиэтажном доме 1933 года. Комик последние два года сдавал жилье в аренду. Подобные апартаменты сдают в среднем от 250 тыс. рублей в месяц. За это время Незлобин заработал более 5 млн рублей, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В 2022 году юморист вместе с семьей переехал в США. Незлобин осудил действия российских властей.

В прошлом году Незлобин, который только недавно хвалился, как ему хорошо живется в США, начал избавляться от недвижимости в Москве. Он продал двухкомнатную квартиру в центре столицы площадью 54 квадратных метра. В среднем подобная недвижимость в Тверском районе Москвы стоит около 43 миллионов рублей.

Недавно у юмориста возник конфликт с бывшими коллегами Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. Они заявили, что артист за границей совсем не востребован и живет без денег. На это Александр ответил, что у него в США все даже лучше, чем было в Москве.