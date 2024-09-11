Власти Латвии запретили въезд в страну стендап-комику Марии Марковой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

МИД Латвии объявил российскую звезду стендап-шоу Марию Маркову персоной нон грата. Теперь ей запрещено посещать страну.

«11 сентября министр иностранных дел принял решение в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции о включении гражданки Российской Федерации Марии Марковой, пропагандистки российского телеканала ТНТ, в список персон нон грата в Латвийской Республике», — сказано в сообщении ведомства.

При этом Маркова участвует лишь в шоу «Женский стендап». 13 сентября она должна была выступить со своей программой в Риге, однако из-за последних новостей концерт отменили. Сама комик пока никак не комментировала случившееся.

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