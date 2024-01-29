«Зовите»: футболист Артем Дзюба задумался о карьере в кино

Артем Дзюба не стал скрывать, что он думает о схожести с героем «Золотого дна». Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог футболиста.

В январе 2024 года состоялась премьера сериала «Золотое дно». Публика заметила, что один из актеров похож на Дзюбу. Вот почему россияне стали писать футболисту и спрашивать о его карьере в кино. Спустя время спортсмен решил прокомментировать ситуацию.

Артем отметил, что посмотрел «Золотое дно» по рекомендации подписчиков. По мнению футболиста, Павел Попов «классно сыграл» роль. Однако свое сходство с ним он отрицает. Вместо этого Дзюба обратился к создателям проекта и предложил им «топового актера» для второго сезона. Как выяснилось, спортсмен открыт для рабочих предложений.

«Сериал про большие бабки. Снято качественно, красивая картинка. Если во втором сезоне нужен будет топовый актер — зовите», — высказался Артем.

Ранее футболист Артем Дзюба рассказал о необычном занятии после окончания карьеры. Подробности смотрите в этой статье.

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