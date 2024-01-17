Футболист Артем Дзюба рассказал о необычном занятии после окончания карьеры

Нападающий клуба «Локомотив» Артем Дзюба признался, что может стать актером после окончания футбольной карьеры. Своими мыслями по этому поводу он поделился в беседе с «Матч ТВ».

Спортсмен выразил интерес к актерской карьере после завершения своей деятельности. У знаменитости есть желание попробовать свои силы в кино. Кроме того, по его мнению, у него есть хорошие предпосылки для успешной актерской карьеры.

«После карьеры попробую стать тренером, возможно. Или, может быть, в кино пойду... Посмотрим. Мне кажется, у меня неплохие данные для того, чтобы стать актером», — признался футболист.

Журналист телеканала напомнил ему о его участии в фильмах «Конец славы» и «Хейт», на что Дзюба ответил, что это были эпизодические роли. Однако футболист подчеркнул, что полученный опыт был для него интересным. Российский фильм «Конец славы» с участием Артема Дзюбы выходит в прокат 1 февраля.

Напомним, что 35-летний Дзюба провел в текущем сезоне 20 матчей за «Локомотив», на свой счет записав четыре гола. В летнее трансферное окно 2022 года он покинул «Зенит», где выступал с июля 2015 года, и перешел в «Локомотив». В последнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий забил 11 голов и отдал семь результативных передач в 25 матчах.

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