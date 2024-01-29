Кондратюк в прошлом: Александра Трусова рассекретила нового возлюбленного

19-летняя фигуристка Александра Трусова встречается с коллегой Макаром Игнатовым. Об этом сообщает Telegram-канал Невская фигурка.

В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат города среди сильнейших фигуристов. В соревнованиях приняли участие Петр Гуменник, Артур Даниелян, Матвей Ветлугин и многие другие. Не стал исключением и Магар Игнатов, занявший 3 место по итогам двух программ. Примечательно, что на чемпионат Санкт-Петербурга приехала двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Спортсменка решила поддержать своего молодого человека.

По информации источника, после расставания с чемпионом Европы Марком Кондратюком Трусова начала встречаться с Игнатовым. На видео, попавшем в распоряжение источника, запечатлен поцелуй спортсменов. Кроме того, во время награждения Александра держала олимпийку Макара.

На данный момент спортсмены никак не комментировали новость об их романе.

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