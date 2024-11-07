«Знаменательный момент»: Полина Гагарина исполнила свою давнюю мечту

37-летняя певица Полина Гагарина исполнила мечту, купив собственную студию. Артистка рассказала о приобретении в соцсети.

По словам Полины, она давно мечтала о студии звукозаписи, где могла бы репетировать с группой и записывать новые треки. Пока Гагарина не успела обустроить помещение. Но, по словам артистки, она уже знает, как разместит технику. Певица разделила радость от покупки с сыном.

«Пришел тот знаменательный момент, и я готова рассказать о том, что у меня теперь есть своя огромная студия записи. Так что, сбылась мечта! Поздравляю себя и сына своего», — написала знаменитость.

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