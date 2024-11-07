«Прикиньте, если обручалку подарил!»: рэпера Natan и Бьянку заподозрили в помолвке

Алена Жигалова заявила, что женатый рэпер Natan подарил певице Бьянке кольцо. Журналистка рассказала о закулисье шоу, снятого в Аргентине, в соцсети.

Став участником реалити-шоу, женатый рэпер завел роман с блогером Лерчек и певицей Бьянкой. Как выяснилось, музыкант не относился серьезно к отношениям с Валерией Чекалиной, его симпатии были на стороне певицы. Жигалова утверждает, что, оставшись наедине с Бьянкой, Natan подарил ей кольцо. По мнению журналистки, украшение могло быть обручальным.

«Прикиньте, если обручалку подарил! Она его взяла и куда-то дела. В общем, там было что-то с этим кольцом, но мы расследование до конца не довели», — высказалась журналистка.

Отметим, что ни рэпер, ни певица не комментировали слухи о помолвке.

Ранее профессор моды Надежда Коробцева рассказала, что мешает Бьянке стать стильной. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что певица Бьянка объявила о расставании с возлюбленным из-за натальной карты.